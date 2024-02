Autobahn 72 nahe Treuen: Mazda fängt Feuer

Kurz nach der Anschlussstelle Treuen schlagen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Die Treuener Feuerwehr wird alarmiert.

Treuen.

Feuerwehreinsatz auf der Autobahn 72 im Vogtland: Ein Mazda war am Sonntagmittag in Brand geraten, wie die Polizei am Montag informierte. Ein 49-Jähriger war mit dem Pkw in Richtung Hof unterwegs. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Treuen begann die Motorleuchte des Fahrzeugs zu blinken und der Motor ging aus. Der Fahrer ließ den Pkw auf dem Standstreifen ausrollen und stieg aus. Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Ein Löschversuch des Autofahrers mit einem Feuerlöscher scheiterte. Erst die heraneilenden Brandretter der Freiwilligen Feuerwehr Treuen konnten den Fahrzeugbrand löschen. Aufgrund der Hitze wurde auch der Straßenbelag beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.000 Euro. (tb)