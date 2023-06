Bald Baustart für neue Kita in Rodewisch: Warum sich der drei Jahre verzögert hat

Erst sollte die Kita am Postplatz 3,9 Millionen Euro kosten - nun ist die Stadt bei 4,9 Millionen. Eine glatte Million Euro mehr. Die Leistung für den größten „Brocken“ hat der Rodewischer Stadtrat am Donnerstag einstimmig beschlossen. „Halten wir kurz inne. Das ist ein großer Schritt, auf den wir lange gewartet haben“, so die Worte...