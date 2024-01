Bauarbeiten an Großprojekt in Ellefeld werden fortgesetzt: Warum der Bau sechs Wochen pausierte

In der nächsten Woche ist die Ruhe auf der Baustelle vorbei. Die Arbeiten am Großprojekt H-34 in Ellefeld gehen weiter.

Die Bauarbeiten am Projekt H-34 in Ellefeld werden ab Montag wieder aufgenommen. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. Die Bauarbeiten pausierten seit kurz vor Weihnachten wegen der winterlichen Witterungsphase. „Mit den milden Temperaturen kann der Bau nun fortgesetzt...