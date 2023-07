Bauarbeiten in Falkenstein: Busse fahren anders

Wegen Bauarbeiten ist die Grünbacher Straße in Falkenstein von Montag bis 18. August gesperrt. Deshalb wird die Buslinie 23 über Neustadt umgeleitet. Dabei werden die Haltestellen Grünbacher Straße in Falkenstein sowie Wasserwerk, Gasthof Tanne und Wendelstein in Grünbach nicht bedient, so der Verkehrsverbund Vogtland. Auf der Umleitung...