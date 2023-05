Bei Fete in Rebesgrün steht der DJ in der Mitte

Am Samstag wird in Rebesgrün eine Veranstaltungsreihe der besonderen Art ihren Anfang nehmen: Künstler, die ihre Musik nicht vom Ende des Saales unter die Massen bringen, sondern mittendrin sind. Und die Menge tanzt dann um die Musiker und DJ herum. Das Ganze haben die Organisatoren um Veranstalter Martin Stude, die seit Monaten an dieser...