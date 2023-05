Betrug per Whatsapp-Nachricht

Neustadt.

Die Serie von Betrugsfällen im Vogtland reißt nicht ab. Nachdem am Wochenende eine Plauenerin mit Hilfe einer angeblichen Mail ihrer Hausbank um 15.000 Euro betrogen worden ist, wurde am Montag ein 76-jähriger Mann aus Neustadt mit einer Whatsapp-Nachricht um Geld gebracht. In dem Glauben seinem Sohn aus einer finanziellen Notlage zu helfen, überwies der Mann nach Angaben der Polizei einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein fremdes Konto. Zuvor hatten ihn Unbekannte per Whatsapp angeschrieben, sich als sein Sohn ausgegeben und dessen vermeintlich neue Handynummer mitgeteilt. Als die Täter anschließend noch mehr Geld forderten, wurde der Mann misstrauisch und informierte die Polizei. Die Polizei rät in solchen Situationen zur Vorsicht. Die Betroffenen sollten sich vergewissern, dass es sich auch wirklich um die Verwandten und Bekannten handelt, die sie vorgeben zu sein. Außerdem wird geraten, im Zweifel die Polizei anzurufen. (lh)