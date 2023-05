Biker verunglückt bei Grünbach schwer

Grünbach.

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Grünbach erlitten. Der 38-Jährige war mit seiner Yamaha in Richtung Grünbach unterwegs. Eine Rechtskurve wurde ihm zum Verhängnis. Danach kam der Biker von der Fahrbahn ab und stürzte. Außer der Polizei und dem Rettungsdienst wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße S 304 war zur Bergung zeitweise voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Wie Augenzeugen berichten, hatte der Biker zum Unfallzeitpunkt keine Motorradschutzkleidung getragen. (sasch)