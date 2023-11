Bizarrer Streit um drei Buchstaben - Warum der Name für das vogtländische Feuerwehrzentrum verboten wurde

In Eich wird ein Aus- und Weiterbildungszentrum für die Feuerwehren des Vogtlandkreises gebaut. Heißen sollte es eigentlich KBK. Doch es kommen Querschüsse - und zwar von der holländischen Grenze.

Nein, die Handwerker waren nicht betrunken. Der gepflasterte Untergrund rund um den zentralen Turm des künftigen vogtländischen Feuerwehrzentrums in Eich steigt zwar an einer Stelle leicht an - bloß um ein paar Meter weiter urplötzlich wieder abzufallen. Aber das soll so sein. „An ihrem Einsatzort finden die Fahrer auch nicht immer optimale...