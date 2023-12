Blockhaus in Eich wird zur Lesebühne

Der Plauener Autor Carsten Lehmann liest am Mittwoch aus seinem Fantasy-Roman „Der Weihnachtskrieger“. Was Zuhörer erwartet.

In der Vorweihnachtszeit liest der Plauener Autor Carsten Lehmann aus seinem Fantasy-Roman „Der Weihnachtskrieger“. Den Wald als „Ort des Geschehens“ in der Nähe stellt Sachsenforst sein Blockhaus als Veranstaltungsort zur Verfügung. Man kann Lukas, 15 Jahre alt, in eine magische Parallelwelt begleiten. Er lässt sich auf diese Reise...