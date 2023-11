Boxenstopp bei Edeka: Warum der Formel-1-Wagen von Max Verstappen jetzt in einem Falkensteiner Supermarkt steht

Seit Mittwoch kommen die Kunden nicht nur in den Falkensteiner Einkaufsmarkt, um den Korb mit Wurst, Käse und Co. vollzuladen. Zwischen Obst und Gemüse hat sich der Wagen eines WM-Helden positioniert.

Wenn Männer wie Red-Bull-Manager Harald Große und Falkensteins Edeka-Chef Ronny Kadelke beim Kaffee beieinander sitzen, kommt schon mal ne verrückte Idee heraus. „Mal so ein Formel-1-Wagen in meinem Markt - das wär‘s“, sagt Kadelke zu Große - und der gibt ihm die Hand drauf. Am 1. November hält dann prompt ein Red-Bull-Transporter vor...