Brand in Auerbach: Sauna steht in Flammen

In der Nacht zum Sonntag kämpfen 40 Feuerwehrleute in der Auerbacher Schulstraße gegen die Flammen.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 0.45 Uhr, wurde ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren zu einem Brand in der Auerbacher Schulstraße gerufen. Ein Nebengebäude eines Privatgrundstücks stand aus noch ungeklärten Gründen in Flammen. In dem Gebäude befand sich eine Sauna, die kurz vor dem Ausbruch des Feuers noch in Betrieb war. Ersten...