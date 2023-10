Bürgermeisterwahl Grünbach: Der Titelverteidiger will Schule und Kindergarten stützen

Am 5. November findet in Grünbach die Bürgermeisterwahl statt. Es treten zwei Kandidaten an. Die „Freie Presse“ stellt beide vor. Heute: Ralf Kretzschmann.

Der Platz ist mit Bedacht gewählt. „Dort drüben kann man beispielsweise das Kispi erkennen", sagt Ralf Kretzschmann und deutet auf ein Gebäude, das in der Ferne gerade so durch die Bäume sichtbar ist. Dann läuft der Grünbacher Bürgermeister von der Bank an der Straße Pfannenstiel aus einige Schritte nach links. Jetzt rückt die...