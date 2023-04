Büros im Fokus: Einbruchserie beschäftigt Polizei

Die Polizei in Plauen beschäftigen derzeit mehrere Einbrüche, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Die Beamten prüfen, ob die Vorgänge möglicherweise in Verbindung zueinander stehen, bestätigte die Polizei in Zwickau am Dienstag auf Nachfrage. Dazu gebe es mehrere Anhaltspunkte.