Christus-Kirchspiel Vogtland organisiert in Herbstferien Musicaltage in Treuen

Kinder und Jugendliche treffen sich in der ersten Ferienwoche zum Einstudieren des Stücks. Die Aufführung findet am 8. Oktober statt.

Musicaltage veranstaltet das Christus-Kirchspiel Vogtland in den Herbstferien in Treuen. Schüler der 1. bis 8. Klasse können sich vom 4. bis 8. Oktober im Chorsingen, Sologesang und in der Schauspielerei ausprobieren. Am Sonntag, 8. Oktober wird ab 16 Uhr in einer Aufführung in Treuens St.-Bartholomäuskirche das Adonia-Musical „Naaman –...