Das Dorf mit der wohl höchsten Warnschild-Dichte im Vogtland: Warum man durch Poppengrün schnell mal durchrutscht

In einem Abschnitt von nur 1200 Metern wird seit kurzem auf zehn Schildern vor Glätte- und Rutschgefahr gewarnt. Der Grund ist kurios.

Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern sollte es sicherlich aufgefallen sein, wenn sie durch das kleine Poppengrün, dem Ortsteil von Neustadt im Vogtland, fahren. Vor einigen Wochen wurden in der Ortsdurchfahrt auf der Staatsstraße 303 neue Verkehrsschilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer auf Schleuder- oder Rutschgefahr hinweisen. So weit, so...