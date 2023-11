Das ist am letzten Wochenende im November im Vogtland los

Songs von Rod Stewart kommen auf die Bühne in Reichenbach. Musikalisch wird es beim Folkherbst. Außerdem öffnen erste kleine Adventsmärkte in der Region. Ein Überblick.

Folkherbst im Malzhaus: Das letzte Wertungskonzert des diesjährigen Folkherbst im Malzhaus in Plauen startet am Freitag, 20 Uhr. Auf der Bühne steht die schottische Sängerin Siobhan Miller, die auf ihrer aktuellen Deutschlandtournee ihr fünftes Album mit dem Titel „Bloom“ vorstellt. Begleitet wird Miller von Innes White an der Gitarre,...