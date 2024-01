Das ist am Wochenende im Vogtland los

Von Oldie-Nacht bis Disco-Nacht: Im Vogtland wird viel gefeiert. Wo es einen besonderen Reisevortrag über Südtirol gibt und an welchen Orten die Weihnachtsbäume abgegeben werden können. Ein Überblick.

Disko-Oldie-Party in Plauen: Partyfreunde der Altersgruppen Ü-40 sind am Samstag, ab 19 Uhr, in der Festhalle in Plauen zur „Disko-Oldie-Party“ eingeladen. Treffen, Tanzen und Spaßhaben lautet das Motto der Veranstaltung. Anders als in den Vorjahren wird es diesmal bequeme Festhallenstühle anstelle von Bierzeltbänken geben. Ein Ticket...