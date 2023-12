Das ist an den Weihnachtstagen im Vogtland los

Ob Weihnachtstanz, Zirkus, Party oder ein letzter besinnlicher Weihnachtsmarktbesuch. Das lange Weihnachtswochenende steht vor der Tür und bietet sicher für jeden Geschmack etwas. Ein Überblick.

Weihnachtszirkus in Plauen: Ab Freitag gastiert der Weihnachtszirkus am Plauen-Park in Kauschwitz. Zu sehen sind Artisten wie die „Schlangen-Dame“ Tatjana, das Duo Love an den Schwungseilen sowie der Brasilianer Sebastian Rivera, der im Todesrad waghalsige Akrobatik zeigt. Die Vorstellungen finden täglich um 15 Uhr statt. Am Samstag und am...