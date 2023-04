Das ist in dieser Woche im Vogtland wichtig

Der erste Tag der Woche beginnt in Oelsnitz mit einem Fest: An der Grundschule "Am Stadion" wird für das erweiterte Gebäude Richtfest gefeiert. Beginn ist 14 Uhr. Ein großes Ereignis steht den fixen Läufern um Uwe Schneider von der TSG Ruppertsgrün am Montagnachmittag bevor, nehmen sie doch in Pöhl den Erfal Stiftungspreis für 2023 entgegen.