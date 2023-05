Demenz: Thementag in der Schloss-Arena

Auerbach.

Unter dem Motto "Endlich Zeit zum Durchatmen - für pflegende Angehörige" veranstalten das Vogtländische Netzwerk Demenz und das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis am Freitag in der Schloss-Arena den diesjährigen Thementag Demenz. Im Mittelpunkt steht die Pflege eines Angehörigen durch pflegende Angehörige, die eine herausfordernde Situation darstelle, die bei Pflegenden Stress auslösen kann. Dazu wird am Freitag Informations- und Aufklärungsarbeit angeboten. Auerbachs Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) eröffnet die Veranstaltung um 14 Uhr. Ab etwa 14.15 Uhr beginnen Fachvorträge zu den Themen "Chancen und Grenzen in der häuslichen Pflege", "Wertschätzender Umgang für Menschen mit Demenz" und "Selbstfürsorge aus Sicht der positiven Psychologie". Zusätzlich gibt es einen 'Markt der Möglichkeiten', An mehreren Ständen präsentieren sich Aussteller zu den Themen und es gibt eine Foto-Ausstellung. Veranstaltungsende ist gegen 18 Uhr. (lh)