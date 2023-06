Der Tag, an dem ein Tornado das Vogtland und Westerzgebirge verwüstete

Schwere Gewitter lassen in diesen Tagen die Erinnerungen an einen Tornado vor 25 Jahren aufleben. Am 22. Juni 1998 hinterließ dieser Schäden in Millionenhöhe. Wie Zeitzeugen das Unwetter erlebt haben.

