Die Linke lädt zum Bürgergespräch

Treuen/Lengenfeld.

Der Ortsverband Treuen-Lengenfeld der Partei Die Linke lädt für den heutigen Dienstag, ab 18.30 Uhr die Bürger von Lengenfeld und Treuen zu einem Bürgergespräch in das Hotel Wettin nach Treuen, Bahnhofstraße 18a ein. Als Gesprächspartner stehen Stadt- und Ortschaftsräte sowie Kreisräte der Linken zur Verfügung. In einem sachlichen Meinungsaustausch können neben Fragen zur örtlichen Kommunalpolitik auch andere aktuelle politische Ereignisse mit den Vertretern der Partei diskutiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. (lh)