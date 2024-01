Diebe stehlen in Treuen 2500 Euro teures E-Bike aus Keller

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Diebstahl, der bis Mitte Dezember zurückreichen könnte.

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Wetzelsgrüner Straße von Treuen ein. Sie entwendeten dort ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von rund 2500 Euro, berichtet die Polizei. Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz, Türkis, Mintgrün und mit einer neongelben Aufschrift Haibike...