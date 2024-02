Diese Vogtländerinnen fliegen zur Cheerleading-WM in die USA: „Das ist ein Gefühl, welches sich gar nicht richtig beschreiben lässt“

Mit erst 16 Jahren erfüllen sich vier Cheerleaderinnen aus Auerbach ihren größten Traum. Im April werden sie zum ersten Mal im Nationaltrikot zur Weltmeisterschaft in Orlando antreten. Ein Wunsch bleibt aber bestehen.

Die Uhr tickt. Jeder Tag, der vergeht, ist einer weniger bis zu den Cheerleading-Weltmeisterschaften vom 26. bis 29. April in Orlando (USA). Für vier Auerbacherinnen fühlt sich dieses X im Kalender noch etwas surreal an. Doch was sich Hannah Persigehl, Fine Künzl, Leni Minnerop und Lillian Schwochow schon als Kinder gewünscht haben, soll schon...