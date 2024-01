DRK-Kleiderkammer Auerbach öffnet drei Tage ausschließlich zur Spendenannahme

Spender können Kleidung an drei Samstagen im Januar, Februar und März abgeben.

Das DRK bietet an den Samstag 13. Januar, 10. Februar und 9. März Sonderöffnungszeiten seiner Kleiderkammer in Auerbach, Bahnhofstraße 24, an. Damit möchte das DRK besonders Berufstätigen die Möglichkeit bieten, an diesen Samstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr, Kleiderspenden abzugeben. Ein Verkauf von Kleidung findet an diesen drei Tagen...