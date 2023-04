Ehepaar lädt jetzt an der Talsperre Pöhl zu einem Zwischenstopp ein

Ab Montag ist der Rundwanderweg der Talsperre Pöhl in Thoßfell um einen Zwischenstopp reicher. Sven Schwarz eröffnet mit seiner Frau Maxi am Uferweg, in der Nähe der Vorsperre, das "Kaffee Schwarz", ein Wortspiel, das sowohl den Lieblingskaffee des Inhabers als auch den vieler Gäste beinhaltet und das zugleich die Geschäftsidee...