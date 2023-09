Ein Motorradfahrer ist beim Überholen bei Werda gestürzt und hat sich verletzt

Der 26-Jährige wurde ambulant behandelt. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit.

Werda.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Werda leicht verletzt. Das hat die Polizei berichtet. Passiert ist der Unfall gegen 18.35 Uhr. Ein Fahrfehler habe zum Sturz des Bikers geführt, so die Beamten. Der 26-Jährige war mit seiner Yamaha auf der Staatsstraße 303 aus Richtung Kottengrün in Richtung Werda unterwegs. Etwa 50 Meter vor dem Ortsaufgang überholte er ein Fahrzeug. Der Yamaha-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und zog sich die leichten Verletzungen zu, die ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurden. Das Gefährt des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Zweirad: etwa 20.000 Euro. (lk)