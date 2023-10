Einbrecher durchwühlen Wohnung in Ellefeld

Die Diebe nahmen Bargeld mit und hinterließen rund 1500 Euro Sachschaden.

Einen Einbruch hat es am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus von Ellefeld gegeben. Das teilt die Polizei im Pressebericht vom Dienstag mit. In der Zeit zwischen etwa 12.45 und 15.40 Uhr haben die Unbekannten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers genutzt und sich in dessen Räumlichkeiten zu schaffen gemacht. Dabei durchwühlten sie die Wohnung...