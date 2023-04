Einbruch in Krematorium

Plauen.

Die jüngste Einbruchsserie in Plauen setzt sich fort. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sind in der vorangegangenen Nacht Unbekannte ins Krematorium auf dem Hauptfriedhof an der Kleinfriesener Straße gewaltsam eingedrungen. Durch Hebelwirkungen an mehreren Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen, wurde jedoch nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr. (bju)