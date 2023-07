Einkaufen rund um die Uhr: In Auerbach öffnet der erste Automaten-Laden

Berlin und andere Großstädte haben „Spätis“; andernorts, in Chemnitz oder Zwickau etwa, sind gerade Automatenläden im Trend: Geschäfte, die sieben Tage die Woche, rund um die Uhr geöffnet haben. Ab Sonnabend gibt es so einen 24/7-Shop, wie die Branche das Handelskonzept nennt, auch in Auerbach.