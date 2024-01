Ellefeld: Turnhalle wird dieses Jahr zur Baustelle

Weil die Umkleiden und Sanitäranlagen in der Jahnturnhalle in Ellefeld sanierungsbedürftig sind, wird die Sporthalle zur Baustelle. Was konkret modernisiert wird und wann die Arbeiten beginnen.

In der Jahnturnhalle in Ellefeld stehen in diesem Jahr größere Sanierungsarbeiten an. Konkret geht es um die Umkleiden und die sanitären Anlagen. Derzeit stehen in den Duschräumen je drei Duschen und Waschplätze für Männer und Frauen zur Verfügung. Dass diese nur noch eingeschränkt nutzbar sind und die Versorgungsleitungen hygienische... In der Jahnturnhalle in Ellefeld stehen in diesem Jahr größere Sanierungsarbeiten an. Konkret geht es um die Umkleiden und die sanitären Anlagen. Derzeit stehen in den Duschräumen je drei Duschen und Waschplätze für Männer und Frauen zur Verfügung. Dass diese nur noch eingeschränkt nutzbar sind und die Versorgungsleitungen hygienische...