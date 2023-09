Ellefelder Gemeinderat tagt zu Kita-Satzung

Das Gremium befasst sich auf seiner nächsten Sitzung unter anderem mit einer Änderung der Betreuungs- und Elternbeitragssatzung.

Der Gemeinderat von Ellefeld kommt am nächsten Mittwoch zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen. Sie findet im kleinen Ratssaal des Oberen Schlosses in der Hammerbrücker Straße 4 statt. Beginn ist um 19 Uhr. Wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mitteilte, werden sich die Gemeinderäte im öffentlichen Teil der Sitzung unter anderem mit...