Endlich Ferien: Zehn Freizeit-Tipps für zehn Winterferientage im Vogtland

Das erste Schulhalbjahr ist rum. Doch was tun in den kommenden zwei Wochen im Vogtland? Die „Freie Presse“ hat einige spannende Vorschläge parat.

12. Februar: Am Rosenmontag findet die letzte Eisdisco der Saison auf dem Hofer Eisteich statt. Ein DJ will dem Publikum von 18 bis 22 Uhr einheizen, so dass die eisigen Temperaturen schnell vergessen sein sollen. Wer möchte, kann kostümiert kommen. Einlass ist um 17.15 Uhr. Eintritt: 5 Euro.