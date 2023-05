Endspurt beim Abstimmen

Rodewisch.

Die Abstimmung ist auf der Zielgeraden: Nur noch am heutigen Freitag bis 16.30 Uhr kann darüber abgestimmt werden, welche Stadt bei der Aktion des MDR Frühlingserwachens als Hauptpreis 5000 Euro und eine Musikshow am 17. Mai erhält. Aus dem Vogtland ist Rodewisch dabei. Die anderen Bewerber sind Ohrdruf (Thüringen) und Aken (Sachsen-Anhalt). Abgestimmt werden kann per Telefon-Ted unter 0137 101 1001 für Rodewisch oder unter dem unten stehenden Link im Internet.. (lh)