Erik Lehmann mit Best-of-Programm

Mit "Best of alles" ist der Kabarettist Erik Lehmann am Sonntag, ab 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche zu erleben. Bekannt als ehemaliges Mitglied der Dresdner Herkuleskeule und seit 2004 auch als Solist in bisher acht Soloprogrammen zu erleben, gilt Erik Lehmann als einer der wandlungsfähigsten...