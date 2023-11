Erneut Crash an Unfallschwerpunkt Eicher Spange: Zwei Menschen verletzt

Erst am Montag hatte es zwei Verletzte nach einem Unfall auf der Schnellstraße B169 gegeben. Dienstagabend krachte es erneut.

Bei einem Unfall auf der B 169 in Auerbach, dem als Eicher Spange bekannten Abschnitt der Straße, sind am Dienstag gegen halb sechs Uhr abends zwei Menschen verletzt worden. Ein 30-Jähriger war in einem Peugeot auf der Straße aus Richtung Treuen unterwegs und wollte nach links in Richtung Rodewisch abbiegen. Dabei übersah er eine 20-Jährige,...