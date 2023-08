Fahrt gegen Hydrant in Auerbach: Wer hat den Unfall gesehen?

Einen Schaden von 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem Hydranten auf der Auerbacher Opitzstraße verursacht. Er ist mit seinem Fahrzeug gegen das Standrohr des Hydranten gestoßen, in welchem Zusammenhang ist noch unklar. Laut Polizei muss sich der Unfall am Donnerstag zwischen 11.45 und 12 Uhr ereignet haben. Zeugen zum Unfallhergang werden...