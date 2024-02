Falkenstein: Fehlerhafte Dachkonstruktion in Kita erfordert Sanierung

Die Stadt Falkenstein plant Sanierungsmaßnahmen für die Kindertagesstätte „Albert Schweizer“. Vor allem das Flachdach bereitet Sorgen und verursacht Schäden an der Fassade.

Weil das Dach der Kindertagesstätte „Albert Schweizer“ in Falkenstein inzwischen in die Jahre gekommen ist und einige Mängel aufweist, plant die Stadt bauliche Veränderungen an dem Gebäude. Wie in der jüngsten Stadtratssitzung informiert wurde, steht durch eine fehlerhafte Dachkonstruktion das Regenwasser längere Zeit auf dem Flachdach...