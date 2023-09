Falkensteiner Feuerwehr in Sachen „Kunst-Mission“ in luftiger Höhe unterwegs

Die Falkensteiner bleiben stehen und staunen: Die Fassade der ehemaligen Falgard-Villa an der Bahnhofstraße ist zum Kunstwerk geworden. Wer mehr darüber wissen will, darf diesen Temin nicht verpassen.

Feuerwehrkameraden löschen, retten, bergen: Aber, dass sie Gebäuden zu Kunst verhelfen, kommt eher selten vor. Diese Woche war es so weit. Die Falkensteiner Wehr fuhr mit der Drehleiter die 18 Fensternischen der Falgard-Fassade an der Bahnhofstraße an. Dort hinein montierte Andreas Heller mit den Teams von Bauhof und Feuerwehr die von...