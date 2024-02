Fernreise-Erlebnisse und ein Jubiläum: Tipps für das Wochenende im Vogtland

Das Kottengrüner Trämpele feiert 30-jähriges Bestehen. In Plauen stehen die Blues Bones auf der Bühne und das Tango Trio Leipzig bringt den Tango ins Schloss Leubnitz. Ein Überblick.

Ausstellung im Neuberinhaus: „Hinterlassen“ beschäftigt sich mit dem, was bleibt. In den Gemälden, Grafiken und Installationen von Tanja Pohl geht es vor allem um das Erbe der Menschen, mit welchem die nachfolgenden Generationen zurechtkommen müssen. Ihre vielfach ausgezeichneten Werke werden bundesweit in Ausstellungen gezeigt und gehören...