Fett brennt in Pfanne: Plauener Mieter löscht selbst

Selbst ist der Mann - oder die Frau. Unter diesem Motto wurde ein Küchenbrand in Plauen gelöscht. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

In der neunten Stunde am Donnerstagabend rückten Plauens Berufsfeuerwehr und Freiwillige Wehr Stadtmitte in die Martin-Luther-Straße aus. Fett in der Pfanne habe sich erhitzt und dann gebrannt, informierte Mario Wetzstein von der Berufsfeuerwehr am Freitagmorgen auf Anfrage. Allerdings hat wohl der Wohnungsmieter, in dessen Küche der Brand...