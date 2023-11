Feuerwehreinsatz in Obdachlosenunterkunft im vogtländischen Auerbach

In der Nacht zum Sonntag hatte in dem Objekt ein Brandmelder ausgelöst, das daraufhin evakuiert wurde. Was war geschehen?

Einen Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht zum Sonntag an der Gartenstraße in Auerbach gegeben. Dort betreibt die Diakonie Obdachlosenunterkünfte. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst. „Wir waren innerhalb von drei Minuten da", so Ortswehrleiter Nico Voigtländer. Voigtländer spricht von einer kleinen Rauchentwicklung. Einer der Bewohner im...