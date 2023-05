Reichenbach.

Ein Flohmarkt von Kindern für Kinder soll am Samstag, den 10. Juni von 14 bis 17 Uhr im Gebäude Alter Reitstall gegenüber der Minigolfanlage an der Rosa-Luxemburg-Straße 54A in Reichenbach stattfinden. Kinder können ihre abgelegten und aussortieren Spielsachen zu Bares machen. Ziel ist es den Kindern auf spaßige Weiße das Thema Nachhaltigkeit und Second Hand zu vermitteln, so die Organisatoren vom Verein Alter Reitstall. Standgebühr ist eine Spende von 5 bis 10 Euro. Da der Platz begrenzt ist, ist eine Anmeldung notwendig. Tische und Stühle werden gestellt. (lh)