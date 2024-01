Frauenpower im Doppelpack: Zwei Zahnärztinnen starten in Auerbach durch

Zahnärztin Jana Weigelt hat sich in der Auerbacher Altmarktpraxis eine Teilhaberin an Bord geholt. In dieser Woche haben die beiden ein hochmodernes Gerät in Betrieb genommen. Was kann der Apparat?

