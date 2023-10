Fußgängerin in Auerbach schwer verletzt

Wegen einer Unachtsamkeit: Junge Frau muss ins Krankenhaus

Auerbach. Ein Pkw ist am frühen Samstagabend in Auerbach mit einer Fußgängerin kollidiert.

Was bisher bekannt ist: Um 18.45 Uhr befuhr laut Polizeiangaben eine 76-Jährige mit ihrem Honda die Eisenbahnstraße und wollte in die obere Bahnhofstraße abbiegen. Weil sie beim Abbiegen eine 21-jährige Fußgängerin übersah, welche die Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision. Bei dieser wurde die junge Frau schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Die Pkw-Fahrerin hätte der Polizei zufolge an der Stelle anhalten und Vorrang gewähren müssen. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (sasch)