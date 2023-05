Gedenken an Ehrenbürgerin

Plauen.

Mit einer Schweigeminute hat der Stadtrat Plauens erster Ehrenbürgerin, Ruth Müller-Landauer, am Dienstag gedacht. Linke-Fraktionschefin Claudia Hänsel stellte daraufhin die Überlegung an, ob man der im April Verstorbenen eine Straße widmen könne. OB Steffen Zenner (CDU) favorisierte die postume Würdigung durch eine Baumpflanzung, da Müller-Landauer - in ihrer Rolle als Neideiteln vielen bekannt - das Heimatlied vom "Vuglbärbaam" sehr geschätzt habe. Die Stadt wolle die Vorschläge nun prüfen. (cbo)