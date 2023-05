Gemeinsam bewegen an der Talsperre

Falkenstein.

Unter dem Motto: "Beratungsstelle in Bewegung - mehr als ,nur reden'" laden die Mitarbeiter der Suchtberatung Auerbach der Diakonie am Dienstagnachmittag zum gemeinsamen Laufen, Gehen oder Walking an die Talsperre Falkenstein ein. Los geht es um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Staumauer der Talsperre. Eingeladen sind alle, die aktiv werden wollen. In Gemeinschaft kann dies leichter gelingen. Nordic-Walking-Stöcke können ausgeliehen werden. (lh)