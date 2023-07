Geständig und kooperativ: Drogenhändler aus dem Vogtland kommt mit Bewährungsstrafe davon

Am Ende war der Vogtländer wohl froh, dass er nicht ins Gefängnis muss, wie vom Staatsanwalt gefordert: Noch in der Verhandlung gegen ihn verzichtete der 33-Jährige nach Rücksprache mit seinem Verteidiger auf Rechtsmittel und akzeptierte die von der 2. Strafkammer am Landgericht Zwickau verhängte Strafe gegen ihn: 1 Jahr und 9 Monate,...