Göltzschtalgalerie Auerbach bietet im September drei Konzerte und eine neue Ausstellung

Vincente Patitz gastiert am Sonntag, 17. September, ab 15 Uhr in der Göltzschtalgalerie. Das Konzert gehört zum Auerbacher Spätsommerfestes mit der Kirmes. Eintritt ist frei. Noch bis Samstag, 16. September ist die aktuelle Ausstellung Sommercartoon mit Stephan „Hösti“ Höstermann zu sehen. Am Freitag, den 22. September eröffnet in der...