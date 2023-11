Großer Ortslichterbogen steht auf der Kippe

Das Design ist fertig, eine Miniaturausgabe existiert bereits. Ob der geplante große Lichterbogen dieses Jahr an der Kirche in Schnarrtanne aufgestellt werden kann, ist ungewiss.

Die Ampel steht auf Orange. So hat Udo Löschner zur jüngsten Sitzung den aktuellen Stand für ein Projekt beschrieben, das der Ortsvorsteher von Schnarrtanne und sein Rat so schnell wie möglich in die Praxis umsetzen wollen. Der Entwurf für den öffentlichen Lichterbogen ist fertig, die produzierende Firma steht in den Startlöchern. Jetzt...